Казанский «Зенит» обыграл стерлитамакский «Тархан» в Кубке России

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл «Тархан» из Стерлитамака в матче предварительного раунда Кубка России по волейболу.



Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 3:0 (25:14; 25:12; 25:16) в пользу хозяев.

После шести игр «Зенит» имеет в своем активе 11 очков и идет на третьем месте в группе 1. «Тархан» занимает последнюю позицию и не имеет набранных очков.

В следующем матче турнира казанцы дома сыграют с «Новой», которая является лидером группы. Матч состоится завтра, 3 октября.

В предыдущем матче предварительного раунда Кубка России «Зенит»проиграл оренбургскому «Нефтянику».