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В Татарстане приостановили работу завода «Агрофирмы «Кама»

17:15, 03.10.2018

Тукевский районный суд приостановил работу семенного завода ООО «Агрофирма «Кама» на 60 суток из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе плановой проверки.

Речь идет о нарушениях при эксплуатации электроустановок. На заводе отсутствовала проектная документация, а эксплуатацию осуществлял неподготовленный персонал.

«Нарушения, выявленные в ходе проверки, создают угрозу жизни, здоровья персонала предприятия. Также данные нарушения могут быть причиной замыкания и, как следствие, пожара и взрыва, что может привести к необратимым последствиям и человеческим жертвам», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Завод должен устранить нарушения к декабрю 2018 года.

Происшествия Татарстан
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