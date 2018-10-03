Новости бизнеса

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Дебиторскую задолженность принадлежащей «Ривьере» корпорации «Лидер» оценили в 1,1 млрд рублей

16:53, 03.10.2018

Дебиторскую задолженность АО «Земельная корпорация «Лидер» оценили в 1,3 млрд рублей.

Больше всего — 1,1 млрд рублей — компании задолжало ООО «Интрейдпром». Также среди должников числятся ПАО «Татфондбанк» (709,1 тыс. рублей) и ПАО «ИнтехБанк» (164 млн рублей).

Также у корпорации выявили 343 объекта недвижимости, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее акции АО «Земельная корпорация «Лидер» оценили в 78,5 млн рублей. Корпорация принадлежит банкротящемуся ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера».

Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок