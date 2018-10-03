Дебиторскую задолженность принадлежащей «Ривьере» корпорации «Лидер» оценили в 1,1 млрд рублей
Дебиторскую задолженность АО «Земельная корпорация «Лидер» оценили в 1,3 млрд рублей.
Больше всего — 1,1 млрд рублей — компании задолжало ООО «Интрейдпром». Также среди должников числятся ПАО «Татфондбанк» (709,1 тыс. рублей) и ПАО «ИнтехБанк» (164 млн рублей).
Также у корпорации выявили 343 объекта недвижимости, сообщается на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.
Ранее акции АО «Земельная корпорация «Лидер» оценили в 78,5 млн рублей. Корпорация принадлежит банкротящемуся ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера».Бизнес Татарстан
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