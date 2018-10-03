Регионы России сократили госдолг на 200 млрд рублей

Государственный долг российских регионов снизился с начала 2018 года на 200 млрд рублей.



«Нам впервые удалось снизить объем номинального уровня госдолга субъектов РФ, а в этом году еще больше снизим. Мы в этом году видим уже, что снижение долга по сравнению с началом года составляет 200 млрд рублей», —, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

Ранее он сообщал, что долг субъектов регионов в 2017 году впервые номинально снизился, сокращение составило 1,6% ВВП.



Напомним, на 1 октября 2018 года госдолг Татарстана составил 94,4 млрд рублей.