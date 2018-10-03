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Регионы России сократили госдолг на 200 млрд рублей

13:52, 03.10.2018 1
Регионы России сократили госдолг на 200 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Государственный долг российских регионов снизился с начала 2018 года на 200 млрд рублей.

«Нам впервые удалось снизить объем номинального уровня госдолга субъектов РФ, а в этом году еще больше снизим. Мы в этом году видим уже, что снижение долга по сравнению с началом года составляет 200 млрд рублей», —, передает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

Ранее он сообщал, что долг субъектов регионов в 2017 году впервые номинально снизился, сокращение составило 1,6% ВВП.

Напомним, на 1 октября 2018 года госдолг Татарстана составил 94,4 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы
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    Регионы все в долгах. Кто умудрился снизить долги - поподробнее можно?
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