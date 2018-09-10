В Нижегородское заксобрание прошел рабочий ГАЗа, спросивший Путина о выдвижении в президенты

Уполномоченный от первичной профсоюзной организации в ОАО «ГАЗ» Артем Баранов победил на дополнительных выборах депутата Заксобрания Нижегородской области. Он стал известен после того, как в декабре 2017 года спросил президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок.

Баранов баллотировался по избирательному округу №6 от «Единой России», передает «Интерфакс».

По данным регионального избиркома, за Баранова проголосовали 16 579 избирателей (52,94%), за его ближайшего конкурента, артиста-вокалиста «Москонцерта» Василия Овсянникова (КПРФ) — 17,96%. Явка составила 26,25%.

Место депутата Законодательного собрания Нижегородской области по округу №6 стало вакантным после того, как занимавший его вице-спикер парламента Олег Сорокин в марте 2018 года сложил свои полномочия. В настоящее время Сорокин арестован по обвинению во взяточничестве.