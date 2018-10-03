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Сеул призвал Ким Чен Ына раскрыть количество ядерных боеголовок у КНДР

12:26, 03.10.2018
Сеул призвал Ким Чен Ына раскрыть количество ядерных боеголовок у КНДР
Фото: flickr.com

В Сеуле лидера Северной Кореи Ким Чен Ына призвали раскрыть точные данные о ядерном потенциале КНДР.

«Ким Чен Ын должен сообщить детали того, сколько (у КНДР, — прим. ред.) ядерного оружия и когда он собирается его демонтировать», — цитирует РИА «Новости» депутата от консервативной Партии патриотов Кореи Чо Вон Чжина.

Отмечается, что лидеры двух Корей договорились двигаться к безъядерному будущему, соединить дороги и снизить число военных на границе. При этом Чо Вон Чжин добавил, что, пока КНДР не откажется от ядерного оружия, санкции в ее отношении надо усиливать.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын настроен на объединение двух Корей.

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