Правительственная комиссия РТ одобрила заявку в ТОСЭР предприятия с инвестициями в 34 млн рублей

Профильная комиссия одобрила заявку компании «Гиперион». Она будет заниматься производством труб из полиэтилена низкого давления.

Общая сумма инвестиций в проект составит 34 млн рублей. Предполагается, что годовые объемы производства товарной продукции после выхода на проектную мощность превысят 2 млн метров в год.

При этом основными поставщиками сырья, по словам руководства компании, станут республиканские предприятия, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в ТОСЭР «Набережные Челны» появилось три новых резидента.