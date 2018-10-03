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Правительственная комиссия РТ одобрила заявку в ТОСЭР предприятия с инвестициями в 34 млн рублей

11:53, 03.10.2018
Правительственная комиссия РТ одобрила заявку в ТОСЭР предприятия с инвестициями в 34 млн рублей
Фото: tatarstan.ru

Профильная комиссия одобрила заявку компании «Гиперион». Она будет заниматься производством труб из полиэтилена низкого давления.

Общая сумма инвестиций в проект составит 34 млн рублей. Предполагается, что годовые объемы производства товарной продукции после выхода на проектную мощность превысят 2 млн метров в год.

При этом основными поставщиками сырья, по словам руководства компании, станут республиканские предприятия, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в ТОСЭР «Набережные Челны» появилось три новых резидента.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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