В ТОСЭР «Набережные Челны» появилось три новых резидента

Республиканская комиссия одобрила три заявки на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Набережные Челны».

Первым стал проект по созданию сервисного металлообрабатывающего центра (СМЦ) по EPS очистке металла (компания «Кама Трейд Татарстан»). В рамках него будет создано 131 рабочее место, инвестиции составят 600 млн. рублей.



Второй одобренный проект представляет собой производство запасных частей для грузоподъемного оборудования (ООО Литейный завод «Стандарт»). Реализация проекта позволит обеспечить программы капремонта лифтов отечественными комплектующими.



Третий проект касается организации производства эпоксидных смол. ООО «Научно-производственная компания «Химресурс» разместит производство на территории Камского индустриального парка «Мастер».

Общий объем инвестиций в три проекта составит 780 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что в ТОСЭР Татарстана планируют привлечь более 62 миллиардов рублей инвестиций до 2027 года.