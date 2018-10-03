Четыре «толпаровца» вызваны в юниорскую сборную России

Юниорская сборная России (до 18 лет) по хоккею приступила к тренировкам в рамках очередного сбора, сообщает пресс-служба уфимского «Толпара».

Главный тренер команды Владимир Филатов, недавно приезжавший в Уфу на матчи «Толпара», вызвал в расположение сборной 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих). Среди приглашенных на сборы четыре игрока «юлаевской молодежки»: защитник Семен Чистяков, а также форварды Родион Амиров, Данил Башкиров и Владимир Баканин.

Сбор продлится до 9 октября, после чего команда отправится в Пршибрам, где 11, 12 и 13 октября пройдут контрольные матчи со сборной Чехии (U-18).