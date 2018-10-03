«Агидель» трижды «всухую» поебдила «СК Горный»

Уфимская женская команда в Ухте провела свой третий выездной матч против «СК Горный». Напомним, в двух стартовых противостояниях подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова одержали победы 4:0 и 2:0.

И в этот раз ни одной шайбы не смогли забросить в ворота «Агидели» хозяйки льда. Уфимки победили со счетом 4:0, голами отметились Ольга Сосина (дважды), Николь Чупкова и Элина Митрофанова. Анна Пругова снова сохранила свои ворота в неприкосновенности, записав на свой счет третий «сухарь» подряд

Уфимки уверенно лидируют в чемпионате Женской хоккейной лиги.

