«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы Ульяновск — Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» объявило о запуске регулярных рейсов Ульяновск — Москва.

Перелеты будут выполняться два раза в день на российском самолете Sukhoi SuperJet 100. Время в пути составит 1 час 40 минут. Вылеты запланированы из ульяновского аэропорта Баратаевка, где ранее прошла реконструкция взлетно-посадочной полосы, и московского аэропорта Шереметьево.

Цена билета в один конец составит от 4 812 рублей. Перевозчик начнет выполнять перелеты с 28 октября, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места в эконом-классе.