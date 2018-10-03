«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы Ульяновск — Москва
Авиакомпания «Аэрофлот» объявило о запуске регулярных рейсов Ульяновск — Москва.
Перелеты будут выполняться два раза в день на российском самолете Sukhoi SuperJet 100. Время в пути составит 1 час 40 минут. Вылеты запланированы из ульяновского аэропорта Баратаевка, где ранее прошла реконструкция взлетно-посадочной полосы, и московского аэропорта Шереметьево.
Цена билета в один конец составит от 4 812 рублей. Перевозчик начнет выполнять перелеты с 28 октября, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места в эконом-классе.БизнесТранспорт
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