«Аэрофлот» планирует взимать плату за выбор места в эконом-классе

«Аэрофлот» на фоне сложных рыночных условий планирует ввести в 2018—2019 годах новые дополнительные услуги, среди них — платный выбор мест в эконом-классе.



Компания также анонсировала возможные расходы пассажиров на онлайн-оформление перевозки багажа, продажи дополнительного питания и напитков на борту, передает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что «Аэрофлот» намерен расширять маршрутную сеть, «улучшая трансферный потенциал».

Накануне стало известно, что Виталия Савельева переизбрали на должность гендиректора «Аэрофлота» сроком на 5 лет.