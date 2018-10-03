РЖД отказались от идеи формирования в Казани регулярных контейнерных перевозок в Китай
Российские железные дороги (РЖД) отказались от запуска постоянных контейнерных перевозок в Китай.
Причиной стало то, что региональное подразделение не смогло сформировать в этом году устойчивый пул грузоотправителей из Татарстана, Чувашии и Мордовии.
Предполагаемые пользователи услуги фабрика «Акконд», группа «Нэфис» и Кукморский завод металлопосуды отказались от перевозки товаров таким образом. «Акконд» уже имеет налаженные поставки в Китай, «Нэфис» еще не нашел каналы сбыта продукции и пока не прошел необходимую сертификацию.
Кроме того, в компаниях рассказали о завышенных ценах на услуги отправки и не удобный график отправления поездов.
Подробнее — в материале «Реального времени».БизнесУслуги Татарстан
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