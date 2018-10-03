«Ни одного поезда не сформировали»: почему Татарстан не может поднять контейнерный грузооборот с Китаем

Казань пока не создала единый пул экспортеров, чтобы запустить регулярные грузовые рейсы в КНР

Открытие регулярного сервиса РЖД по доставке экспортно-импортных грузов из Казани в Китай и обратно отменено. Один из крупных экспортеров сладостей чебоксарская кондитерская фабрика «Акконд», имеющая твердые экспортные контракты на поставки в Поднебесную, отказалась от услуг федеральных операторов «РЖД Логистика» и «Трансконтейнер», а татарстанские производители — «Нэфис–Биопродукт» и Кукморский завод металлопосуды — не завершили процесс сертификации потребительской продукции. Контейнерный внешнеторговый оборот остановился практически на нулевом уровне — 20 тысяч тонн. Однако глава Казанского регионального агентства фирменного транспортного обслуживания РЖД Елена Ашаева заверила грузоотправителей, что железнодорожники готовы в любой момент дать «зеленый свет» запуску китайского поезда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Китайский поезд для «сладкой парочки» отменен

РЖД отказались от идеи формирования в Казани регулярных контейнерных перевозок в Китай, так как региональное подразделение не смогло сформировать в этом году устойчивый пул грузоотправителей из Татарстана, Чувашии и Мордовии. Вместо этого Казанское агентство фирменного транспортного обслуживания Горьковской железной дороги собирает заявки грузоотправителей с тем, чтобы «подцепить» татарстанские контейнеры к поездам «РЖД Логистики», отправляющимся из Москвы.

«Пока мы сами ни одного поезда на Китай не сформировали», — признал заместитель начальника Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по Казанскому региону — Александр Черемнов. По его словам, московский вариант с присоединением региональных грузов к магистральному китайскому поезду гораздо эффективнее, поскольку позволяет отправлять их с большей частотой и скоростью, чем если бы они уходили из Казани. «Это новый продукт РЖД, направленный на рост экспортно-импортного оборота с КНР, — пояснил Черемнов. — Этот поезд с присоединенными грузовыми контейнерами следует по маршруту Москва — Благовещенск. Время доставки сократилось с 28 до 7 дней».

«Пока мы сами ни одного поезда на Китай не сформировали», — признал Александр Черемнов. Фото Олега Тихонова



Более подробно о китайском векторе РЖД рассказала нам начальник Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания Елена Ашаева. Она уточнила, что стабильный спрос на отправку грузов в Поднебесную есть у казанской группы компаний «Нэфис» и чебоксарской кондитерской фабрики «Акконд», которые могли бы стать якорями запуска регулярного сервиса РЖД по доставке экспортно-импортных грузов. «Прямо сейчас готовы отправлять грузы в Китай «Нэфис-Косметикс» и кондитерская фабрика «Акконд». Они заявили о своем интересе в частных беседах. Сейчас они выстраивают договорные отношения с китайскими торговыми сетями. До этого мы отправляли контейнерами продукцию Кукморского завода металлопосуды», — перечислила она наиболее крупных интерсантов в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Таким образом, если бы РЖД смогли сгруппировать «сладкую парочку» в единые сроки, то развивать регулярную отправку грузов в КНР имело бы смысл.

Как «Акконд» доехал до Китая без «РЖД-Логистики»

Однако скрестить острое со сладким в одном флаконе оказалось невозможно. Как выяснилось, чебоксарская фабрика «Акконд», в отличие от татарстанских компаний, давно закрепилась на рынке КНР. Если ГК «Нэфис» еще только проходит процесс сертификации на соответствие китайским требованиям для выхода на рынок, то «Акконд» начал отгрузки сладостей еще 3 года назад. По словам руководителя экспортной службы «Акконда» Светланы Шароновой, фабрика открыла в КНР магазины еще в 2015 году. «Первый фирменный магазин в Поднебесной был открыт на условиях франшизы. Он появился в городе Суйфыньхэ, провинция Хэйлунцзян», — сообщается на сайте чебоксарского кондитера. Франчайзинговая торговая сеть начала развиваться после участия «Акконда» в крупнейшей выставке продуктов питания SIAL China в Шанхае. С тех пор «Акконд» регулярно отправляет в контейнерах сладкую продукцию, заверил представитель компании. Правда, в каком объеме идет отправка, держится в секрете. «Эта информация является коммерческой тайной, — заявила «Реальному времени» Шаронова. — Но мы регулярно сдаем отчеты с данными отгрузки в Китай в Минсельхоз РФ и Минэкономики РФ».

Казалось бы, «Акконд» мог стать драйвером китайского поезда РЖД из Казани. Для этого производитель должен был заключить договор с «РЖД-Логистикой» и «Трансконтейнером», которые обеспечивают подачу контейнеров к грузоотправителю, растаможку и доставку до места назначения. Но, оказалось, что чебоксарский кондитер за 3 года экспорта в Китай воспользовался услугами государственных операторов по мультимодальным перевозкам лишь один раз, и то, что называется, «на пробу». А без него пул грузоотправителей рассыпается.

«Акконд» мог бы стать драйвером китайского поезда РЖД из Казани. Для этого производитель должен был заключить договор с «РЖД-Логистикой» и «Трансконтейнером». Фото pravdapfo.ru

— Мы работаем с Китаем с 2015 года, но через «РЖД-Логистику» была всего одна поставка, — рассказал представитель «Акконда». — Нашим клиентам невыгодно получать груз через них. Сначала он транспортируется по железной дороге, но уже где-то в Уссурийске его с железной дороги снимают. На станции Градеково в Приморском крае его переваливают на контейнеровозы, дальше они идут по автомобильному пути. У нас есть договор с «Трансконтейнером», но мы очень редко пользуемся их услугами, потом что они слишком дороги.

Глава логистической службы «Акконда» Александр Яковлев подтвердил, что и стоимость услуг завышена, и периодичность отправки неудобная. «Они уходят раз в месяц, а мы хотели бы раз в неделю», — отметил он. По его словам, предприятие всегда готово рассмотреть встречные предложения РЖД, но пока оно пользуется частными услугами. Бывало, что контейнер из региона идет до Дальнего Востока 3-4 недели, а другой аналогичный доходит из Москвы за 6-7 дней с учетом двух дней на автомобильные перевозки.

Почему Казань не может поднять контейнерный грузооборот

— Если Казань хочет увеличить объем грузоперевозок в Китай, нужно формировать контейнерный поезд не один раз в 2 недели, как они планировали, а два-три раза в неделю, — уверен Яковлев. По его словам, это сложная задача, так как с каждым годом возрастает требование к скорости. «Главное — это срок доставки, потому что продукция имеет конечные сроки реализации. И второе — цена. Но сейчас отправка из Москвы оказывается дешевле, чем из Чебоксар», — констатирует он. Пока «Акконд» намерен оставаться на прежней схеме обслуживания в партнерстве с частным оператором, хотя готов услышать новые предложения от казанского филиала Горьковской ЖД. «У каждого грузоотправителя есть несколько перевозчиков — кто предложит более выгодный вариант, тому и карты в руки», — заверил глава логистической службы «Акконда».

«Если Казань хочет увеличить объем грузоперевозок в Китай, нужно формировать контейнерный поезд не один раз в 2 недели, как они планировали, а два-три раза в неделю», — уверен Яковлев. Фото Марата Гайфуллина



Будет ли казанский филиал генерировать новые идеи? Начальник Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания Елена Ашаева признает, что пока контейнерный внешнеэкономический оборот остается практически на нулевом уровне — 20 тысяч тонн. И это сдерживается самими производителями. «У нас все есть — мы готовы (запускать китайский поезд), — заявила она. — Проблема в том, что Китай требует от производителя-поставщика 25 анализов. Они заказывают анализы на пробную партию и отправляют контрагенту. Пока не все прошли сертификацию». Одним словом, казанский филиал РЖД будет дожидаться исхода вместе с производителями, ведь контейнерные перевозки остаются безальтернативным путем; РЖД остается лишь их подхватить. К тому же потенциал у этих перевозок достаточно высокий. Товарооборот Татарстана и Китая по итогам 2017 года вырос до $565 млн, что ровно на половину больше, чем в 2016-м. Экспортные поставки занимают в этой сумме большую долю — $260,4 млн.