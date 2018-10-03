Президент Армении уволил шесть министров
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн».
От должностей были освобождены министры: транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, сельского хозяйства Артур Хачатрян и глава МЧС Грачья Ростомян,
Они поддержали принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов, передает «Коммерсант».
Напомним, вчера президент России Владимир Путин распорядился о назначении новых глав Липецкой и Курганской областей.ОбществоВласть
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