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Президент Армении уволил шесть министров

07:29, 03.10.2018
Президент Армении уволил шесть министров
Фото: www.weforum.org / Серкан Эделеклиоглу

Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн».

От должностей были освобождены министры: транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, сельского хозяйства Артур Хачатрян и глава МЧС Грачья Ростомян,

Они поддержали принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов, передает «Коммерсант».

Напомним, вчера президент России Владимир Путин распорядился о назначении новых глав Липецкой и Курганской областей.

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