Российские города будут защищать системы нестратегической противоракетной обороны

Российские города будут защищать системы нестратегической противоракетной обороны (НПРО).

Согласно утвержденной концепции Минобороны РФ, они также будут защищать важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру, передают "Известия".

НПРО предназначены для перехвата баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров.



Отличием систем НПРО станет их мобильность. Комплексы можно будет оперативно перемещать по всей стране на грузовых автомобилях.



Эксперты отмечают, что такие комплексы обладают высокой точностью и находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований.

В апреле Россия провела успешные испытания новой системы противоракетной обороны в Казахстане.