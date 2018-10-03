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Российские города будут защищать системы нестратегической противоракетной обороны

03:03, 03.10.2018
Российские города будут защищать системы нестратегической противоракетной обороны
Фото: mil.ru

Российские города будут защищать системы нестратегической противоракетной обороны (НПРО).

Согласно утвержденной концепции Минобороны РФ, они также будут защищать важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру, передают "Известия".

НПРО предназначены для перехвата баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров.

Отличием систем НПРО станет их мобильность. Комплексы можно будет оперативно перемещать по всей стране на грузовых автомобилях.

Эксперты отмечают, что такие комплексы обладают высокой точностью и находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований.

В апреле Россия провела успешные испытания новой системы противоракетной обороны в Казахстане.

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