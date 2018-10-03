Новый глава Екатеринбурга уволил семь сотрудников мэрии

В мэрии Екатеринбурга официально подтвердили первые семь отставок, которые произошли после изрбания Александра Высокинского главой города.

Своих постов лишились главы комитетов по жилищной политике, связи и информационным технологиям, главы правового департамента и департамента архитектуры, начальник отдела кадровой и муниципальной службы, глава бухгалтерско-финансового отдела, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, в отставку отправлен глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

В настоящее время нет решений об исполняющих обязанности увольняемых чиновников. Штат администрации составляет около 1,5 тыс. сотрудников.



Напомним, что 25 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга выбрали мэром города заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.