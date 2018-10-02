В введении нормы энергопотребления для россиян есть определенная доля смысла — Госдума

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал информацию о возможном введении в России социальной нормы энергопотребления для населения.

«(Вице-премьер) Дмитрий Козак предварительно одобрил эту идею. В ней есть определенная доля смысла. Это чем-то похоже на введение прогрессивной шкалы налогообложения. В потреблении коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии, необходимо вводить такую шкалу, когда малоимущие платят меньше, а компенсация выпадающих платежей происходит за счет тех, у кого высокий доход», — цитирует его RT.

По его словам, в разработке этого проекта еще предстоит просчитать все риски и последствия.

«Было бы справедливо подходить к нормам потребления исходя из определения социального статуса, с точки зрения платежеспособности. Это очень дискуссионный вопрос. Потому что важно учитывать, как это отразится на кошельке потребителя. Идея понятна, но ее последствия пока не просчитаны», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает энергореформу, согласно которой потребление сверх нормы будет считаться по завышенному тарифу. Это вторая попытка сократить потребление электричества — первая была в 2013 году.