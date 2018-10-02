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Правительство России может ввести повышенные тарифы для потребителей электроэнергии сверх нормы

06:29, 02.10.2018

Правительство РФ обсуждает энергореформу, согласно которой потребление сверх нормы будет считаться по завышенному тарифу. Это вторая попытка сократить потребление электричества — первая была в 2013 году.

Так, согласно новому предложению, соцнорма составит 300 кВт*ч в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Превышение нормы до 500 кВт*ч — по повышенному, свыше этого значения — по «экономически обоснованному». При этом, объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п.

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