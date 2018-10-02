Правительство России может ввести повышенные тарифы для потребителей электроэнергии сверх нормы

Правительство РФ обсуждает энергореформу, согласно которой потребление сверх нормы будет считаться по завышенному тарифу. Это вторая попытка сократить потребление электричества — первая была в 2013 году.

Так, согласно новому предложению, соцнорма составит 300 кВт*ч в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Превышение нормы до 500 кВт*ч — по повышенному, свыше этого значения — по «экономически обоснованному». При этом, объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения». Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п.