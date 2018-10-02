Россияне получат до пяти лет на перевод накоплений в пенсионный капитал

Россиянам на принятие решения о переводе существующих накоплений в новую систему предоставят от полутора до пяти лет. Это следует из законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале.

Если в течение этого периода гражданин не примет решения, то его пенсионные накопления будут переведены в ИПК по умолчанию, передает РБК со ссылкой на первого зампредседателя Банка России Сергея Швецова.

По данным ПФР, на конец 2017 года пенсионные накопления имелись у 76,7 млн россиян.

Ранее сообщалось, что участниками системы ИПК граждане станут автоматически, если заранее не сообщат о своем отказе. По-другому заставить людей отдавать 6 процентов своей зарплаты вряд ли возможно, считают эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».