Пенсионный фонд России приобретет здание для отделения в Севастополе за 200 млн рублей

Отделение Пенсионного фонда РФ в Севастополе приобретет новое здание для оказания социальных услуг населению за 199,8 млн рублей.

Как сообщает Torg94.ru со ссылкой на тендер, здание обязательно должно быть нежилым и стоять отдельно. Объект обязан находиться не далее 5 км от здания правительства Севастополя и не далее 5 км от здания администрации Нахимовского муниципального округа.

Площадь здания должна составлять не менее 2 000, но не более 2 100 кв. м, а также не иметь визуально видимых дефектов. К нему должны подходить подъездные пути, тротуары, парковочные места.

Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов объяснил отказ продавать «дворцы» ПФР ради выплат пенсионерам.