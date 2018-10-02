ФСИН может потребовать отправить Навального в колонию из-за постоянных арестов

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный может получить реальный срок.

Об аресте может ходатайствовать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на основании очередного административного ареста Навального (до 14 октября). Ранее суд такие прошения не поддерживал, пишет «Коммерсант».

Его арестовали третий раз за 132 дня и теперь оппозиционера можно привлечь за «неоднократное нарушение порядка проведения митинга» (ст. 212.1 Уголовного кодекса). Согласно статье, дело может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней.

Согласно статистике Верховного суда, за 2017-й и первую половину 2018 года осужденных по этой статье не было.

Ранее казанские сторонники оппозиционера Алексея Навального из движения #бессрочка разместили баннер в поддержку политика.