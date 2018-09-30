Сторонники Навального в Казани вывесили баннер в поддержку политика
Казанские сторонники оппозиционера Алексея Навального из движения #бессрочка разместили баннер в поддержку политика.
Баннер вывесили на мосту над проспектом Ямашева, сообщили «Реальному времени».
Ранее Симоновский райсуд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 20 суток.Напомним, его задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым