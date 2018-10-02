Новичок «Зенита» Алексей Спиридонов получил травму колена

Фото: Максим Платонов

Игрок сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Алексей Спиридонов получил травму колена, сообщают источники «Реального времени».

Волейболист отправился на лечение в Москву и пропустит ближайшие матчи казанской команды.

Напомним, Алексей Спиридонов перешел в казанский «Зенит» нынешним летом. Ранее он уже выступал за клуб, но в 2016 году перешел в красноярский «Енисей».

Спиридонов является двукратным победителем Мировой лиги в составе сборной России, а также дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны вместе с «Зенитом».

В январе нынешнего года в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с волейболистом.