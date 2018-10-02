Новичок «Зенита» Алексей Спиридонов получил травму колена
Игрок сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Алексей Спиридонов получил травму колена, сообщают источники «Реального времени».
Волейболист отправился на лечение в Москву и пропустит ближайшие матчи казанской команды.
Напомним, Алексей Спиридонов перешел в казанский «Зенит» нынешним летом. Ранее он уже выступал за клуб, но в 2016 году перешел в красноярский «Енисей».
Спиридонов является двукратным победителем Мировой лиги в составе сборной России, а также дважды выигрывал чемпионат и Кубок страны вместе с «Зенитом».
В январе нынешнего года в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с волейболистом.СпортВолейбол Татарстан
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