Полузащитник ФК «Уфа» Кэтэлин Карп вызван в молдавскую сборную на игры Лиги наций

Полузащитник ФК «Уфа» Кэтэлин Карп вызван в расположение сборной Молдовы на октябрьские игры Лиги наций УЕФА. Молдоване сыграют 12 октября с командой Сан-Марино, а 15 октября сразятся со сборной Белоруссии.

Карп принял участие в последнем матче «Уфы» в чемпионате Российской Премьер-лиги. Уфимцы принимали соседа по турнирной таблице красноярский «Енисей» и победили благодаря голам Вячеслава Кротова и Сильвестра Игбуна — 2:1. Это вторая победа уфимцев в турнире после того, как они обыграли махачкалинский «Анжи» на своем поле во втором туре — 3:0. Карп отыграл весь поединок против «Енисея», заканчивая матч в защите.

