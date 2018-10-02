«Казахского Месси» из Уфы вызвали в сборную Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на октябрьские игры Лиги наций УЕФА, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Среди приглашенных под знамена сборной и нападающий ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет.

Сейдахмет принял участие в поединке 1/16 финала Кубка России, в котором «Уфа» проиграла своему прошлогоднему обидчику «Нижнему Новгороду» снова в серии пенальти — 3:5. Нижегородский клуб — это пока единственный представитель ФНЛ, прошедший в следующую стадию Кубка.

Сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА 13 октября в Риге сыграет со сборной Латвии, а 16 октября на стадионе «Астана Арена» — с Андоррой.

