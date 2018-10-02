Лучшее ТОС Зеленодольска отказалось от выигранного гранта

Территориальное общественное самоуправление «Загородная», которое в Зеленодольском исполкоме считают «самым активным, лучшим в своей работе», выиграло в этом году очередной грант в полмиллиона рублей на развитие дворового хоккея от президента России. Однако председатель ТОС Алексей Туганов отправил в Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества отказ от денег, мотивировав это тем, что муниципалитет все равно не даст ТОС реализовать проект.

ТОС «Загородная» функционирует с 2014 года и за это время стало обладателем трех республиканских грантов и двух грантов президента РФ. На эти средства в зеленодольском микрорайоне «Загородная» было успешно реализовано семь социальных проектов. Однако, по словам Туганова, часть проектов уже пришлось свернуть из-за «саботажа чиновников». Отказ от президентского гранта Туганов называет «криком о помощи»: он рассчитывает привлечь к ситуации внимание руководства республики и надеется на то, что после этого будут разработаны стандарты для обеспечения эффективного взаимодействия между ТОС и властными структурами. В причинах конфликта лучшего ТОС Зеленодольска с зеленодольскими властями разбиралось «Реальное время».