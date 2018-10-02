Прокуратура просит отменить приговор матери-одиночке, осужденной за мошенничество в Саратовской области

Прокуратура Саратовской области просит отменить приговор жительнице села Ивантеевка Ольге Журавлевой.

Ранее суд приговорил женщину к 120 часам обязательных работ за мошенничество при получении пособия по безработице путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты. В частности, она не сообщила в органы о том, что подрабатывает уборщицей в заведении общепита.

По поручению прокурора области уголовно-судебным управлением проведена дополнительная проверка законности и обоснованности вынесенного решения суда. Надзорным ведомством принято инициировать вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в силу его малозначительности.

Добавим, Ольга Журавлева является матерью-одиночкой. Она воспитывает одна двоих несовершеннолетних детей, один из которых страдает эпилепсией.

Напомним, в конце сентября прокуратура попросила пересмотреть дело ветерана труда из Перми, осужденного за выращивание мака.