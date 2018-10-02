Владимир Крикунов возглавит московское «Динамо»

Фото: Википедия

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером московского «Динамо» станет Владимир Крикунов. Официально о назначении 68-летнего специалиста, с которым москвичи выигрывали чемпионат России в 2005 году, будет объявлено сегодня, 2 октября.

Одним из помощников Крикунова станет Анатолий Антипов, который ранее возглавлял МХК «Динамо», а с динамовским фарм-клубом выигрывал Братину. Также в тренерском штабе бело-голубых останется экс главный тренер москвичей Владимир Воробьев.

Накануне «Динамо» потерпело очередное поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, уступив «Трактору» с минимальным счетом 0:1. Москвичи занимают последнее место в Дивизионе Боброва.