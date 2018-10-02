Анатолий Емелин: «Сарыарка» понравилась — хорошая команда, очень быстрая»

Тольяттинская «Лада» в домашних стенах разгромила казахстанскую «Сарыарку» в матче первенства Высшей хоккейной лиги со счетом 4:0. Голы на счету Павла Кудрявцева, Константина Майорова, Станислава Чистова и Артурса Озолиньша.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал исход поединка:



— Ребят поздравляю с победой. Был перерыв между матчами, долго вкатывались в игру. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве и поздравляю Сашу Скрынника — с «сухарем». «Сарыарка» понравилась — хорошая команда, очень быстрая, — сказал наставник волжан.