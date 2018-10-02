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Анатолий Емелин: «Сарыарка» понравилась — хорошая команда, очень быстрая»

10:58, 02.10.2018
Анатолий Емелин: «Сарыарка» понравилась — хорошая команда, очень быстрая»
Фото: hclada.ru

Тольяттинская «Лада» в домашних стенах разгромила казахстанскую «Сарыарку» в матче первенства Высшей хоккейной лиги со счетом 4:0. Голы на счету Павла Кудрявцева, Константина Майорова, Станислава Чистова и Артурса Озолиньша.

Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал исход поединка:

— Ребят поздравляю с победой. Был перерыв между матчами, долго вкатывались в игру. Потом разыгрались, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Порадовала хорошая игра в меньшинстве и поздравляю Сашу Скрынника — с «сухарем». «Сарыарка» понравилась — хорошая команда, очень быстрая, — сказал наставник волжан.

СпортХоккей
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