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В Заинске в следующем году будет реализован агропромышленный парк

10:43, 02.10.2018
В Заинске в следующем году будет реализован агропромышленный парк
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В Заинске в будущем году будет реализован проект агропромышленного парка.

Об этом сообщил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку замминистра экономики РТ Олег Пелевин в ходе доклада о проекте закона Республики Татарстан № 499-5 «О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Он также сообщил, что в результате ввода новой установки по переработке нефти в 2019 году прогнозируется рост объемов переработки нефти в республике до 14 млн тонн, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что агропарк в Заинском районе должен открыться в 2018 году.

ОбществоВласть Татарстан
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