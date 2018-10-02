Один из участников нападения на пермскую школу предстанет перед судом

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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, совершившего нападение на пермскую школу №127.

По версии следствия, обвиняемый совместно со своим знакомым — учащимся 10 класса — с целью заранее спланированного убийства пришли в здание школы, взяв с собой несколько ножей. Зайдя в кабинет, где проходил урок, они нанесли ножевые удары девяти малолетним учащимся. Предотвратила нападение учительница, выведя всех школьников из помещения. Оставшись в аудитории, злоумышленники нанесли друг другу проникающие удары ножом в область шеи, после чего были задержаны сотрудниками ЧОП.

Добавим, ранее второй подросток был признан невменяемым. В ближайшее время он будет направлен в краевую психиатрическую больницу. Если суд сочтет, что в момент нападения пермяк действительно был невменяемым, то, скорее всего, его отправят в стационар для лечения.

Напомним, 5 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.

Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу.