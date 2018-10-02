ПФР решил не продлевать договоры со многими частными компаниями, управляющими пенсиями граждан

Пенсионный фонд России не продлит договор с 11 частными компаниями, управляющими деньгами граждан. Более 5 млрд рублей, которые находятся там, перейдут под управление Внешэкономбанка.

Отмечается, что это самое большое сокращение за 15 лет. Какие-то компании сами отказались продлевать договор, другие — отсеяны ПФР как не отвечающие требованиям. В число компаний, которые решили не продлевать договоры с ПФР, входят УК БФА, «Регион инвестиции» (бывшая «ОФГ Инвест»), «Метрополь», «Мономах», «Аналитический центр».

Количество УК, напрямую управляющих пенсионными накоплениями граждан, уменьшится до двух десятков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что россияне потеряли порядка 70 миллиардов рублей от смены негосударственного пенсионного фонда за год.