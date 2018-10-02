Управляющий «Фон-Ривьеры» обсудит передачу квартир дольщикам в «Солнечном городе»
Конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» намерен обсудить на собрании кредиторов передачу квартир дольщикам в «Солнечном городе».
Речь идет о 19 квартирах в Казани, которые расположены в доме №6 по улице Баки Урманче. Передача жилых помещений возможна при соблюдении одного из следующих условий:
— принятие решения собранием о согласии на передачу участникам строительства квартир;
— внесение участниками строительства на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере 27,2 млн рублей.
Обсуждение этого вопроса состоится на собрании кредиторов четвертой очереди «Фон-Ривьеры», которое намечено на 16 октября, говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Напомним, что в конце прошлого года суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» о передаче квартир 59 дольщикам из ЖК «Солнечный город».Недвижимость Татарстан
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