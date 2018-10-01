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Новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери

23:32, 01.10.2018
Новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери
Фото: pixabay.com

Facebook назначила Адама Моссери гендиректором принадлежащей ей компании Instagram, которая владеет одноименным сервисом.

Моссери до этого занимал должность главы одного из подразделений, ответственных за работу над Instagram. В Facebook он проработал около 10 лет. Сперва он был дизайнером одноименной соцсети, а затем отвечал за новостную ленту Facebook, пишет Associated Press.

Ранее создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании. Систром занимал должность главного управляющего, а Кригер — главного технического директора. Причину своего решения они не назвали.

ТехнологииIT
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