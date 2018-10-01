Новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери

Facebook назначила Адама Моссери гендиректором принадлежащей ей компании Instagram, которая владеет одноименным сервисом.



Моссери до этого занимал должность главы одного из подразделений, ответственных за работу над Instagram. В Facebook он проработал около 10 лет. Сперва он был дизайнером одноименной соцсети, а затем отвечал за новостную ленту Facebook, пишет Associated Press.

Ранее создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании. Систром занимал должность главного управляющего, а Кригер — главного технического директора. Причину своего решения они не назвали.