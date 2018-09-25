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Создатели Instagram объявили об уходе из компании

06:27, 25.09.2018

Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшие недели.

Кевин Систром занимал должность главного управляющего, а Майк Кригер — главного технического директора. Причину своего решения они не назвали, но сообщили, что после увольнения собираются взять отпуск.

По информации The New York Times, Систром и Кригер решили уйти из Instagram из-за кризиса в компании Facebook, которая приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд.

Ранее сооснователь WhatsApp Ян Кум покинул должность главы компании, которая с 2014 года принадлежит Facebook.

ТехнологииIT
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