Создатели Instagram объявили об уходе из компании

Создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в ближайшие недели.

Кевин Систром занимал должность главного управляющего, а Майк Кригер — главного технического директора. Причину своего решения они не назвали, но сообщили, что после увольнения собираются взять отпуск.



По информации The New York Times, Систром и Кригер решили уйти из Instagram из-за кризиса в компании Facebook, которая приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд.



Ранее сооснователь WhatsApp Ян Кум покинул должность главы компании, которая с 2014 года принадлежит Facebook.