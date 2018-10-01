Медведев утвердил направления деятельности правительства до 2024 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал проект Основных направлений деятельности правительства до 2024 года.

Его положения определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства «в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу», сообщает пресс-служба кабмина.

Проект ОНДП был одобрен правительством 27 сентября. В документе говорится о целях майского указа и развитии разработанных в соответствии с ним 12 нацпроектов. В число поставленных задач входит обеспечение естественного прироста населения и продолжительности жизни, снижение уровня бедности в два раза, а также рост реальных доходов граждан.



Ранее Дмитрий Медведев заявил, что регионы должны принять свои программы для того, чтобы снизить число людей с доходами ниже прожиточного уровня.