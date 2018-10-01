Минниханов на встрече с послом Дании отметил рост внешнеторгового оборота

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Дания в России Карстеном Сендергордом.

В ходе встречи в казанском Кремле Минниханов подчеркнул, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Татарстана с Данией продемонстрировал значительный рост. По словам президента РТ, необходимо и дальше поддерживать данную динамику.

Карстен Сендергорд в свою очередь отметил высокий экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

В рамках своего визита в Татарстан Сендергорд планирует принять участие в церемонии открытия новой производственной линии на заводе «Rockwool» в ОЭЗ «Алабуга», которая состоится 2 октября.

Ранее президент РТ обсудил сотрудничество с Лордом Уэйверли из Великобритании.