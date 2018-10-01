Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,7 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром от железной дороги до улицы Сибгата Хакима. Пробка продержалась 1 час 30 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (5 баллов).



Напомним, что на прошлой неделе одна из самых длинных пробок составила 3,6 километра.