Служить в армию в осенний призыв пойдут 700 казанцев

700 жителей Казани отправятся на службу в армию в осенний призыв 2018 — таково задание республиканского военного комиссариата.

Всего вызову в призывные комиссии подлежат 4 736 парней из Казани, из которых более 3 тыс. обучаются в высших и средних учебных заведениях, еще 800 освобождены от службы по другим причинам, рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Особенность нынешней призывной кампании в том, что по указу генштаба ВС РФ, не менее 25% призывников должны иметь высшее профессиональное образование.

Управлению здравоохранения Казани поручили обеспечить работу врачей-специалистов на время осеннего призыва, а в случае отсутствия их по уважительной причине — проводить замену.

Так же представителям районных призывных комиссий поручили установить местонахождение граждан, которым не получилось вручить повестки.

Ранее в Татарстане была создана рабочая группа по трудоустройству выпускников.