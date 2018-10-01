В Казани выставили на продажу отель «Дон Кихот» за 120,9 млн рублей

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В Казани продают отель «Дон Кихот» и ресторан при нем «Санчо Панса» по адресу: ул. Б. Шахиди, 11/16. За них просят 120,9 млн рублей.

Площадь отеля составляет 1 557,7 кв. м, ресторана — 306,7 кв. м (основной зал) и 44,8 кв. м (VIP-зал). В объявлении на Avito отмечается, что помещения являются объектами культурного наследия регионального значения «Дом Половникова Н.Ф., нач. 20 в.».

Ранее сообщалось, что ресторан Voda Sneg под Казанью продают за 130 млн рублей.