Экс-следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя Следственного департамента МВД Антона Ходько по обвинению в особо крупной растрате.

Ходько отправили под стражу в субботу, 29 сентября, мера пресечения ему избрана до 2 ноября, передает РБК.

В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн рублей, которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в Спецстрое.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей бывшего замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова за хищения при строительстве и реконструкции объектов Минобороны.