Экс-замглавы «Спецстроя» приговорили к 5 годам колонии за хищения в Минобороны

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей бывшего замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова за хищения при строительстве и реконструкции объектов Минобороны.

Бурякова признали виновным в хищении бюджетных средств в составе организованной группы, в которую также входили бывший первый заместитель директора «Спецстроя» России Александром Загорулько и тремя предпринимателями, передает «Интерфакс».

Сумма хищений, совершенных преступной группой превышает 1 млрд рублей, установило следствие. При этом, по словам Бурякова, ему досталось «около 2-5 миллионов».

Экс-чиновник на 3 года лишен права занимать должности в органах государственной власти и муниципального управления.

Напомним. агентство по специальному строительству, которое подчиняется Министерству обороны, было упразднено решением президента РФ Владимира Путина.