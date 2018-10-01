Товарный знак автохолдинга «УралАвтоИмпорт» продают за 286 тысяч рублей

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В Перми в ходе банкротства на продажу выставлен логотип автохолдинга «УралАвтоИмпорт» и одноименный словесный товарный знак.

Конкурсный управляющий оценил стоимость данного имущества компании. Цена логотипа составила 8,4 тыс. рублей, товарного знака — 286 тыс. рублей. Срок действия первого — до июня 2020 года, второго — доноября 2022 года, пишет «Коммерсант».

Добавим, «УралАвтоИмпор» существует в Перми с 1993 года. За это время автохолдинг стал первой компанией, которая начала официально представлять зарубежного производителя в регионе — Nissan. На данный момент долг фирмы перед кредиторами составляет 845 млн рублей.

Напомним, ранее в Пермском крае судебные приставы арестовали за долги автосалон Land Rover.