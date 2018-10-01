Игорь Григоренко: «Уфимцы играют креативнее «армейцев»

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о предстоящем матче уфимцев с ЦСКА.

— «Салават» способен соперничать с ЦСКА. Любая команда может со всеми соперничать, сейчас такой хоккей, что нельзя сказать уверенно, кто выиграет, а кто проиграет. Матч будет интересный, думаю, мы увидим достаточно голов. Действительно, уфимцы играют креативнее «армейцев», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Поединок «Салавата Юлаева» и ЦСКА начнется на «Уфа-Арене» в понедельник, 1 октября, в 17.00 мск.

