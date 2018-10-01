В правительстве не одобрили систему «автоподписки» на индивидуальный пенсионный капитал

Правительство РФ не одобрило систему перехода граждан на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).



Механизм включения граждан в ИПК будет похожим на автоподписку, но «более человечным», передает News.ru со ссылкой на федерального чиновника из финансово-экономического блока правительства.

Напомним, система ИПК должна заработать с 1 января 2020 года. Минфин и Центробанк предлагали автоподписку системы, чтобы гражданин вступал в систему по умолчанию с последующей возможностью отказаться, написав заявление.

Позднее ее хотели заменить авторегистрацией. В этом случае от участника системы необходимо получить документ, подтверждающий согласие на участие в системе.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ и Банк России отложили публичные обсуждения новой системы пенсионных накоплений, ИПК, из-за реакции общества на предложение о повышении пенсионного возраста.