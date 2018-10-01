Вступил в силу приговор капитану «Татфлота» по делу о перегруженном рейсе

Вступил в силу приговор приговор капитану «Татфлота» Юрию Миронову по делу о перегруженном рейсе. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, капитан допустил перегруз судна «Москва-130», рассчитанного лишь на 300 пассажиров, на 100 человек и рисковал жизнью и здоровьем людей на рейсе Ташевка — Казань 21 мая 2017 года.

29 июня 2018 года Верхнеуслонский суд признал Юрия Миронова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), приговорил к уголовному штрафу в 50 тыс. рублей в доход государства и тут же, применив законодательное новшество о зачете наказания (ст. 72 УК РФ), сократил размер штрафа до 8 тыс. рублей.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».