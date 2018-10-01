Совфед поддержал закон об изменениях пенсионной системы
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон об изменениях пенсионной системы, предусматривающий в том числе повышение пенсионного возраста.
«Принимается», — цитирует ТАСС главу комитета Сергей Рябухин после голосования в комитете.
Профильный комитет Совфед по социальной политике обсудит документ во вторник, 2 октября.
Напомним, Госдума РФ 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.ОбществоВласть
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