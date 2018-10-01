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Совфед поддержал закон об изменениях пенсионной системы

15:19, 01.10.2018
Совфед поддержал закон об изменениях пенсионной системы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон об изменениях пенсионной системы, предусматривающий в том числе повышение пенсионного возраста.

«Принимается», — цитирует ТАСС главу комитета Сергей Рябухин после голосования в комитете.

Профильный комитет Совфед по социальной политике обсудит документ во вторник, 2 октября.

Напомним, Госдума РФ 27 сентября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе.

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