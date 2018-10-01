Березниковская «дочка» «Соды» привлекла кредитную линию ВТБ на 200 млн рублей

Банк ВТБ открыл возобновляемую кредитную линию с лимитом в 200 млн рублей для АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ, Пермский край, принадлежит Башкирской содовой компании).

Кредитный договор заключен 28 сентября на срок до 30 марта 2020 года, говорится в сообщении предприятия.

Согласно материалам, сумма процентов за пользование кредитом исходя из максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки составит почти 42 млн рублей.

Напомним, что главным акционером БСЗ является БСК (входит в «Башхим»). Предприятие недавно заключило с ВТБ договор поручительства по кредиту «дочке» на 200 млн рублей.

В августе проект Russia Beyond выпустил видеоролик, где перечислил основные проблемы Березников, среди которых упоминалось и производство соды.



