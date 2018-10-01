Дэвид Немировски: «За третий период снимаю перед командой шляпу»

В заключительном матче первого игрового месяца чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо», уступая по ходу встречи 1:3, добилось волевой победы над «Амуром» — 4:3, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал нелегкую победу:

— Хорошая игра получилась для болельщиков. Мы хорошо начали матч, забили первый гол. Но после этого немного расслабились в своей зоне. Соперник много двигался и создавал опасные моменты. Концовку первого и второй период сыграли очень плохо. Я сказал ребятам, что не видел команду на льду и на скамейке, попросил играть в свой атакующий хоккей. В третьем периоде ребята – просто молодцы, они бились и завоевали два очка. Я не был доволен первой и второй двадцатиминуткой, но за третью — снимаю перед командой шляпу. Ребята — молодцы, — сказал наставник нижегородского клуба.

